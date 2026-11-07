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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 09:36

Documentário sobre catadores da Vila dos Papeleiros é exibido na Fabico

O documentário acompanha a rotina e a resistência dos catadores da Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre.

O documentário acompanha a rotina e a resistência dos catadores da Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre.

PEDRO DEMARCO/DIVULGAÇÃO/JC
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O curta-metragem documentário Bens inservíveis, vencedor do 18º Prêmio Fernando Pacheco Jordão para Jovens Jornalistas na Região Sul, é exibido na segunda-feira (9), às 19h, no Auditório 2 da Fabico, na UFRGS (Ramiro Barcelos, 2777). A sessão é gratuita, aberta ao público e seguida de debate com os realizadores, Pedro Pereira, Pedro Demarco e Eduardo Barcelos, estudantes de Jornalismo da universidade, e com líderes comunitários da Vila dos Papeleiros, protagonistas do filme. A produção teve orientação da professora Thaís Furtado e mentoria do jornalista Marcelo Soares.

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