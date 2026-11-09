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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 00:25

A semana começa com agenda cultural cheia em Porto Alegre - confira as dicas de 9 a 11 de novembro

Especial Ana Mazzotti' resgata composições da artista gaúcha no Grezz, nesta terça-feira (10)

Especial Ana Mazzotti' resgata composições da artista gaúcha no Grezz, nesta terça-feira (10)

ACERVO PESSOAL TONI MAZZOTTI/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
SEGUNDA-FEIRA, 09 DE NOVEMBRO

17h - Uzbequistão e Cazaquistão revelam histórias e tradições em encontro cultural no Centro de Eventos da Amrigs (Ipiranga, 5.311). Palestra conduzida pelo Dr. Antonio Euclides Vidal Pozzer. Gratuito, mediante inscrição pelo e-mail relacionamento@amrigs.org.br.

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