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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 09:40

Morre Wladymir Ungaretti, jornalista, fotógrafo e professor da Ufrgs

Com atuação nos principais jornais do RS, Ungaretti também foi professor da Fabico por mais de duas décadas

Com atuação nos principais jornais do RS, Ungaretti também foi professor da Fabico por mais de duas décadas

REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO/JC
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O jornalista, fotógrafo e professor Wladymir Netto Ungaretti morreu na manhã desta sexta-feira (6). A causa da morte não foi imediatamente confirmada, mas era sabido que o professor havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral no mês de setembro deste ano. 

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