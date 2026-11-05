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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:06

Donatinho comanda o Baile da Pesada na Rádio Agulha

Donatinho reconstrói clássicos da música brasileira e da black music em tempo real, com sintetizadores e samplers.

Donatinho reconstrói clássicos da música brasileira e da black music em tempo real, com sintetizadores e samplers.

KARINA BURIGO/DIVULGAÇÃO/JC
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O músico, compositor e produtor Donatinho apresenta o Baile da Pesada no sábado (7), às 23h, na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545), com contribuição sugerida de R$ 25,00. O projeto transforma clássicos da música brasileira e internacional em pista de dança, combinando a linguagem do Live P.A., performance eletrônica ao vivo, com a estética dos mashups. No repertório, nomes como Jorge Ben Jor, Tim Maia, Rita Lee, Lulu Santos e Roberto Carlos se encontram com Michael Jackson, James Brown, Earth, Wind & Fire e Donna Summer.

Diferentemente de um DJ set convencional, Donatinho usa sintetizadores, teclados, samplers, efeitos e controladores para reconstruir as músicas em tempo real, respondendo à energia da pista. Filho do pianista João Donato, ele é autor dos álbuns Zambê (2014) e Sintetizamor (2017), este gravado com o pai, e ambos premiados com o Prêmio da Música Brasileira de Melhor Álbum.

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