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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 08:16

Fughettaço recebe Edinho Espíndola e Cláudio Vera Cruz no Teatro Renascença

A Fughettaço leva ao palco canções do Bixo da Seda e da carreira solo de Fughetti Luz, em homenagem ao roqueiro.

A Fughettaço leva ao palco canções do Bixo da Seda e da carreira solo de Fughetti Luz, em homenagem ao roqueiro.

LUIZ ARGIMON/DIVULGAÇÃO/JC
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A banda Fughettaço se apresenta nesta quarta-feira (11), às 20h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), com os convidados especiais Edinho Espíndola (bateria) e Cláudio Vera Cruz (guitarra), fundadores do Bixo da Seda, em show que homenageia o músico Fughetti Luz. Os ingressos são solidários e gratuitos, com doação de alimentos, e podem ser garantidos pelo Sympla.

A Fughettaço é formada por Chico Macalão (vocal), Zé Fernandes (baixo e vocais), Renan Albuquerque, Vicente Guedes e Gabriel Guedes (guitarras) e Matheus Martinez (bateria). O repertório reúne canções de Fughetti e da cena roqueira, como Já Brilhou, Bem Chegado, Nova América, Bixo da Seda, Trem e Campo Minado. Edinho é fundador do Liverpool e do Bixo da Seda e integrou a primeira formação das Frenéticas. Já Cláudio é autor de Bixo da Seda e Dona Yeda e participou do disco Paralelo 30.

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