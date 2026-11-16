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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:45

Bruno Esperon leva clássicos do rock e do pop ao Salão de Atos da PUCRS

O violinista Bruno Esperon reúne banda e repertório de rock, pop e clássicos para o primeiro show com o próprio nome.

O violinista Bruno Esperon reúne banda e repertório de rock, pop e clássicos para o primeiro show com o próprio nome.

CAMILA TREIN/DIVULGAÇÃO/JC
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O violinista Bruno Esperon apresenta Bruno Esperon - O Show nesta quarta-feira (18), às 20h, no Salão de Atos da PUCRS (Ipiranga, 6681). O espetáculo passa por Vivaldi, Rolling Stones, Queen, ABBA, Michael Jackson, Guns N' Roses e Coldplay. No palco, ele é acompanhado por Marquinhos Fê (bateria), Michel Dorfman (piano), Panda (guitarra) e André Mendonça (contrabaixo), com participação especial de Ricardo Comassetto. Os ingressos promocionais, em quantidade limitada, custam a partir de R$ 70,00, com venda pelo tktr.com.br.

Depois de 16 anos tocando em casamentos, formaturas e outros eventos privados, o músico assume o protagonismo da própria trajetória, com repertório que parte de suas referências. Natural de Santa Rosa, Esperon é graduado pela UFRGS, integra a Ospa desde 2017 e já dividiu o palco com artistas como Steve Vai, Bruce Dickinson, Frejat e Yamandu Costa

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