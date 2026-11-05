Quer sugestões para o fim de semana? A equipe do JC te ajuda: veja as dicas culturais de 6 a 8 de novembro

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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 13:53

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Espetáculo cênico-musical 'La Clase de Piano' tem sessões no Teatro dos Bancários e no Café Fon Fon

Espetáculo cênico-musical 'La Clase de Piano' tem sessões no Teatro dos Bancários e no Café Fon Fon

CHARLY FOGLIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal, repórter de Cultura-JC

Nesta sexta-feira, a icônica Fernanda Abreu sobe ao palco do Bar Opinião para celebrar os 30 anos do seu disco Da Lata. Lançado em 1995, a obra impactou fortemente a cena musical brasileira ao misturar funk, samba, batucada, R&B, disco, música eletrônica e muito suingue urbano. No repertório, a compositora traz a íntegra do disco, com os hits 'Veneno da Lata', 'Garota Sangue Bom' e 'Brasil é o País do Suingue'. Pra mergulhar fundo na celebração, a artista remontou toda a estética do disco, com cenários, figurinos e projeções que lembram a icônica capa em que ela aparecia em um cenário de sucatas vestindo um manto de lata. Ah! O show também celebra os 43 anos do nosso querido Opinião. É festa garantida. Ingressos no Sympla.

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