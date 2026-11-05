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CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 15:15

72ª Feira do Livro: veja a programação de sexta-feira (6) a domingo (8)

Com entrada gratuita, a 72ª Feira do Livro tem autógrafos, bate-papos e oficinas ao longo do fim de semana

Com entrada gratuita, a 72ª Feira do Livro tem autógrafos, bate-papos e oficinas ao longo do fim de semana

EDUARDO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Em seu segundo final de semana, a 72ª edição da

Feira do Livro de Porto Alegre 

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