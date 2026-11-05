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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 10:33

Orquestra Literária homenageia Max Mallmann em apresentação gratuita na Ufrgs

Max Mallmann escreveu obras como As Mil Mortes de César

Max Mallmann escreveu obras como As Mil Mortes de César

DIVULGAÇÃO/JC
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Luciane Medeiros
Luciane Medeiros Editora
Dez anos após a morte do escritor e roteirista gaúcho Max Mallmann, a Orquestra Literária realiza uma apresentação em sua homenagem nesta segunda-feira (9), às 19h, no Centro Cultural da Ufrgs, em Porto Alegre. Com o título Orquestra Literária remixa Max Mallmann, o evento, com entrada gratuita, propõe celebrar a vida e a obra do autor, falecido em 4 de novembro de 2016, aos 48 anos, em decorrência de um câncer.

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