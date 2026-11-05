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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 14:00

Transforma Cia de Dança celebra 40 anos de trajetória com espetáculos neste fim de semana

Apresentações ocorrem no Teatro Renascença e recria 17 obras icônicas que marcaram a história da Companhia

Apresentações ocorrem no Teatro Renascença e recria 17 obras icônicas que marcaram a história da Companhia

ALEXEI WILLY/DIVULGAÇÃO/JC
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Em celebração às suas quatro décadas de trajetória, a Transforma Cia de Dança apresenta o espetáculo Transforma 40 Anos - Movimento I: Ensaios da Memória neste final de semana, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). As sessões ocorrem na sexta-feira (6) e no sábado (7), às 20h, e no domingo (8), às 18h. Ao chegar, o público será recebido em meio a um ambiente integrado por cenários e figurinos históricos da companhia. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla e no local.

Sob direção geral de Karina d'Avila e Fernando Muniz, a montagem propõe uma imersão intimista no acervo do grupo ao simular a crueza e a atmosfera de um ensaio no palco. O elenco atual recria trechos de 17 obras icônicas que marcaram a história da instituição entre as linguagens do jazz e da dança contemporânea. O repertório inclui releituras de montagens aclamadas como Credos (1991), Fragmentos (1995), Corpus (1997), Cotidium (1999), Forróbotchê (2000), Onde Ir (2003), Mi Alma (2006) e Um Olhar Através de (2014).

Fundada em 1987 pela bailarina e coreógrafa Suzana d’Ávila, a Transforma se consolida como uma das companhias independentes de dança com maior longevidade no Rio Grande do Sul, somando mais de 100 obras criadas. A apresentação marca a primeira etapa das comemorações de quatro décadas do grupo, antecipando o espetáculo Movimento II, previsto para estrear em 2027. 

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