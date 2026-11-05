Transforma Cia de Dança celebra 40 anos de trajetória com espetáculos neste fim de semana

Em celebração às suas quatro décadas de trajetória, a Transforma Cia de Dança
apresenta o espetáculo Transforma 40 Anos - Movimento I: Ensaios da Memória
neste final de semana, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). As sessões ocorrem na sexta-feira (6) e no sábado (7), às 20h, e no domingo (8), às 18h
. Ao chegar, o público será recebido em meio a um ambiente integrado por cenários e figurinos históricos da companhia. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla
e no local.
Sob direção geral de Karina d'Avila e Fernando Muniz, a montagem propõe uma imersão intimista no acervo do grupo ao simular a crueza e a atmosfera de um ensaio no palco
. O elenco atual recria trechos de 17 obras icônicas que marcaram a história da instituição
entre as linguagens do jazz e da dança contemporânea
. O repertório inclui releituras de montagens aclamadas como Credos
(1991), Fragmentos
(1995), Corpus
(1997), Cotidium
(1999), Forróbotchê
(2000), Onde Ir
(2003), Mi Alma
(2006) e Um Olhar Através de
(2014).Fundada em 1987 pela bailarina e coreógrafa Suzana d’Ávila
, a Transforma se consolida como uma das companhias independentes de dança com maior longevidade
no Rio Grande do Sul, somando mais de 100 obras criadas
. A apresentação marca a primeira etapa das comemorações de quatro décadas do grupo, antecipando o espetáculo Movimento II, previsto para estrear em 2027.