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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:36

Revitalização do Monumento Bento Gonçalves tem início em Porto Alegre

A intervenção também prevê projetos de iluminação e paisagismo e o registro audiovisual de todas as etapas do restauro

A intervenção também prevê projetos de iluminação e paisagismo e o registro audiovisual de todas as etapas do restauro

SECOM / Divulgação / JC
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Começou o restauro do Monumento Equestre General Bento Gonçalves, em Porto Alegre. A intervenção é realizada e promovida pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil e integra o Projeto Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico. Localizado na confluência das avenidas João Pessoa e Azenha, o monumento passará por uma série de intervenções ao longo de aproximadamente 90 dias, com o objetivo de recuperar e preservar o conjunto escultórico.

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