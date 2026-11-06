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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 09:15

Gurias Rock Camp abre inscrições para voluntárias na edição de janeiro de 2027

Meninas e pessoas trans de 7 a 17 anos formam bandas e se apresentam no festival de encerramento do Gurias Rock Camp.

Meninas e pessoas trans de 7 a 17 anos formam bandas e se apresentam no festival de encerramento do Gurias Rock Camp.

GURIAS ROCK CAMP/DIVULGAÇÃO/JC
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Estão abertas até 25 de novembro as inscrições para o voluntariado do Gurias Rock Camp (GRC), que acontece de 22 a 30 de janeiro de 2027, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. O projeto busca ampliar a participação de meninas e pessoas trans na cena musical e reúne voluntárias em diferentes frentes, da organização e produção à elaboração de aulas, oficinas e acompanhamento das participantes. Para se inscrever, é necessário ser mulher ou se identificar como pessoa trans e ter mais de 21 anos. As inscrições são feitas por formulário, e a candidata deve ter em mente a função em que deseja contribuir.

Ao longo de uma semana, meninas e pessoas trans de 7 a 17 anos terão contato com diversos instrumentos, participarão de aulas com professoras da cena musical, formarão bandas para compor uma música e se apresentarão em um festival de encerramento. O Gurias Rock Camp é um projeto artístico, cultural e social vinculado a uma iniciativa global, que aposta na criação de espaços de encontro, expressão e pertencimento a partir da arte, da diversidade e da força da coletividade.

As funções abertas para voluntárias são:

Instrução de Instrumento: compartilha conhecimentos de forma divertida; não é preciso ser instrumentista experiente.

Ministrante de Oficina: conduz oficinas de até duas horas, com domínio do tema; projetos devem ser enviados a grcportoalegre@gmail.com. Algumas oficinas são fixas, como composição musical, imagem e identidade, serigrafia, defesa pessoal e fanzine.

Produção Musical: trabalha com as bandas na composição da canção original e na formação dos grupos; exige conhecimento de composição e domínio de pelo menos dois instrumentos.

Empresariado: acompanha a banda durante todo o Camp, inclusive na escolha do nome e do logotipo; não exige experiência musical.

Roadie: ajuda no transporte e na montagem dos equipamentos e dá suporte técnico nos shows; há oficina de treinamento.

Técnica de Som: monta salas de ensaio e palcos e orienta as campistas sobre o uso dos equipamentos; exige conhecimento técnico.

Registro: faz fotografia, vídeo e áudio durante o Camp e o Showcase; é preciso enviar portfólio.

Comunicação: cuida de redes sociais, divulgação e assessoria de imprensa.

Aconselhamento e Mediação: apoia na resolução de conflitos e na gestão de crises; experiência com adolescentes é um diferencial.

Mestre de Cerimônia: conduz a abertura e o encerramento de cada dia, com atividades de integração; pede desenvoltura e presença de palco.

Apoio Administrativo: cuida da recepção, do credenciamento e da venda de produtos do Camp.

Alimentação: prepara e organiza almoços e lanches e mantém o refeitório em ordem.

O público também pode apoiar o projeto compartilhando a iniciativa ou fazendo doações espontâneas pelo Pix grcportoalegre@gmail.com.

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