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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 11:04

Tablado Andaluz celebra 35 anos com espetáculo de flamenco no CHC Santa Casa

O corpo de baile do Tablado Andaluz celebra os 35 anos da casa com coreografias inéditas de Andréa Franco.

O corpo de baile do Tablado Andaluz celebra os 35 anos da casa com coreografias inéditas de Andréa Franco.

CHICO LISBOA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Tablado Andaluz apresenta o espetáculo El Tiempo Entre Tacones – 35 anos do Tablado Andaluz neste sábado (7), às 17h30min e às 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75). Com direção e coreografias inéditas de Andréa Franco, bailarina e fundadora da casa, a montagem revisita o cotidiano do Tablado e resgata sensações, repetições, disciplina, técnica, trabalho coletivo e sentimento de pertencimento, matéria-prima de quem ensina e de quem aprende. Ingressos a partir de R$ 90,00, com venda antecipada, com lugar marcado, pelo WhatsApp (51) 99873-0809 ou pelo Instagram @tablado.andaluz, e também no Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556) e no teatro, no dia 7, a partir das 14h. 

Fundado em 1991 pelo casal de bailarinos Andréa Franco e Robinson Gambarra, o Tablado Andaluz é uma das primeiras escolas de flamenco registradas no Brasil e referência na formação de artistas no país e na Espanha. A família flamenca cresceu com o filho Pedro Souza, que assina a direção musical e canta no espetáculo, e com a filha Leca Gambarra, responsável pela gestão. 

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