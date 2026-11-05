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CapaCulturaCinema

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 09:45

Vicentina Pede Desculpas chega aos cinemas de Porto Alegre nesta quinta (5)

Com passagens por festivais internacionais, longa chega à Cinemateca Paulo Amorim e ao Cinebancários

Com passagens por festivais internacionais, longa chega à Cinemateca Paulo Amorim e ao Cinebancários

NETFLIX/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Vicentina Pede Desculpas, novo filme de Gabriel Martins e parceria entre Filmes de Plástico e Netflix, chega a cinemas selecionados por todo o Brasil a partir desta quinta-feira (5). Após passar por alguns dos principais festivais de cinema internacionais, como o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) e o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, o longa chega à Cinemateca Paulo Amorim e ao CineBancários.

Na trama, Rejane Faria é Vicentina, uma senhora que perde o filho, Wesley, em um acidente de ônibus do qual ele era o motorista. Quando a tragédia ganha destaque nos noticiários, surge a suspeita de que ele possa ter agido de forma intencional. Abalada pelo luto e pela culpa, Vicentina decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas. Além do perdão, ela busca compreender o passado do filho e encontrar um caminho para o seu próprio futuro.

A estreia nos cinemas brasileiros dá continuidade a uma trajetória marcada pela presença em festivais, como o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) e o 74º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián.

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