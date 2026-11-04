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CapaCulturaMúsica

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:08

Expresso 25 encerra temporada com espetáculo sobre disco de Elis Regina

Mais de 40 vozes e seis instrumentistas revisitam no palco o álbum 'Saudades do Brasil', de Elis Regina.

Mais de 40 vozes e seis instrumentistas revisitam no palco o álbum 'Saudades do Brasil', de Elis Regina.

DAISSON FLACH/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O grupo vocal porto-alegrense Expresso 25 encerra nesta sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8), às 20h30min, na Terreira da Tribo (Pátria, 98, São Geraldo), a temporada do espetáculo Expresso 25 com Saudades do Brasil. O repertório revisita quase na íntegra as canções do álbum duplo Saudades do Brasil, lançado por Elis Regina em 1980, com mais de 40 vozes e seis instrumentistas no palco, sob direção geral, arranjos e piano de Pablo Trindade e direção cênica de Carlota Albuquerque. O programa passa por canções como Maria, Maria, Canção da América, Aquarela do Brasil e O que Foi Feito Devera. E os ingressos custam R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada), com venda pelo tri.rs.

Fundado em 1964 como Coral 25 de Julho de Porto Alegre, o grupo passou a se chamar Expresso 25 em 2003, sob direção do maestro uruguaio Pablo Trindade, e atua desde então com foco na música popular brasileira. Tem extensa discografia, shows ao lado de artistas como Ivan Lins e nove turnês pelo Brasil, pela América Latina e pela Europa. 

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