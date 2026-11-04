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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 14:47

Maneva se despede da turnê dos 20 anos com show no Araújo Vianna

O Maneva encerra a turnê comemorativa dos 20 anos com o repertório do álbum 'Origem'.

O Maneva encerra a turnê comemorativa dos 20 anos com o repertório do álbum 'Origem'.

LEONARDO ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC
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O Maneva se apresenta nesta sexta-feira (6), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), em um dos últimos shows da turnê Maneva - 20 Anos, Origem, que celebra as duas décadas de carreira do grupo. Depois de 73 apresentações e um público superior a 200 mil pessoas, a banda traz o álbum Origem, de 2024, e sucessos como Lágrimas de Alegria, Saudade do Tempo, Pisando Descalço e Seja Pra Mim. Restam poucos ingressos, que custam entre R$ 95,00 e R$ 330,00, com venda pelo Sympla.

Formado em 2005, o Maneva foi indicado ao Grammy Latino em 2021 com Lágrimas de Alegria e soma 13 álbuns. Integra o Top 200 do Spotify e está à frente da série de animação O Cabeça de Folha. Os integrantes são Tales De Polli (vocal e guitarra), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).

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