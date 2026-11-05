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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 14:04

Ocean Alley faz primeira turnê no Brasil com show no Opinião

O Ocean Alley, sexteto de Sydney, apresenta no Opinião o álbum 'Love Balloon', de 2025.

O Ocean Alley, sexteto de Sydney, apresenta no Opinião o álbum 'Love Balloon', de 2025.

CHARLIE HARDY/DIVULGAÇÃO/JC
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A banda australiana Ocean Alley se apresenta neste sábado (7), às 23h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), na primeira turnê do grupo pelo Brasil, que inclui também shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. O show apresenta o álbum Love Balloon, de 2025, e traz ainda hits dos discos anteriores, como Confidence, Knees e Yellow Mellow. Restam poucos ingressos, que custam entre R$ 210,00 e R$ 420,00, com venda pelo Sympla ou na bilheteria física, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611).

Formado em Sydney em 2011, o sexteto combina rock psicodélico, reggae, surf rock e indie pop. Love Balloon estreou em primeiro lugar nas paradas australianas e passou de 75 milhões de streams, com os singles First Blush e Tangerine. Em abril, a banda lançou o EP ao vivo Yellow Mellow - 10 Year Anniversary.

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