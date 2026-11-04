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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 13:17

Aos 130 anos da primeira sessão de cinema, placas demarcam antigas salas no Centro de Porto Alegre

Inaugurado em 1928, o Capitólio foi restaurado, voltou a ser sala de cinema e hoje abriga também a Cinemateca.

Inaugurado em 1928, o Capitólio foi restaurado, voltou a ser sala de cinema e hoje abriga também a Cinemateca.

JOANA LUNA CAMARGO/ESPECIAL/JC
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Joana Luna Camargo
A primeira sessão de cinema de Porto Alegre, em 5 de novembro de 1896, não assustou ninguém, segundo a historiadora Alice Dubina Trusz: o público já sabia pelos jornais sobre a novidade que passara por Portugal e pelo Rio de Janeiro. O que Francisco de Paola mostrou num salão da Rua da Praia, a ingressos que só uma parte da população podia pagar, era uma demonstração do que a ciência havia descoberto - filmes de cerca de um minuto, em que gente caminhava, ria e dançava, com destaque para a Dança Serpentina, coreografia associada à dançarina norte-americana Loïe Fuller. Paola, já conhecido na cidade como demonstrador de fonógrafos, chegou junto com o fotógrafo Georges Renouleau, que também exibiu vistas animadas. Pouco mais de dez meses separavam aquela estreia da primeira sessão dos irmãos Lumière em Paris, em 28 de dezembro de 1895.

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