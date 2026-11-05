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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:29

O final de semana está aí - e a Agenda JC de 6 a 8 de novembro traz tudo para curtir a cultura de Porto Alegre

Espetáculo de dança 'Movimento I: Ensaios da Memória' está no Teatro Renascença

Espetáculo de dança 'Movimento I: Ensaios da Memória' está no Teatro Renascença

ALEXEI WILLY/DIVULGAÇÃO/JC
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SEXTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO

16h30min - Abertura da exposição Objetos de Fé: a religiosidade na Santa Casa de Porto Alegre, com imagens sacras, paramentos e artefatos litúrgicos do acervo da Capela Nosso Senhor dos Passos e peças da coleção do Cardeal Dom Vicente Scherer, na Sala M1 do CHC Santa Casa (Independência, 75). Entrada franca. Em cartaz até 30 de novembro, das 8h às 18h30min.

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