BOX - Agenda

21h - Nei Lisboa e banda percorrem mais de quatro décadas de carreira no Grezz (Alm. Barroso, 328). Ingressos entre R$ 45,00 e R$ 90,00 pelo Sympla.
21h - O evento Abraço musical à FM Cultura e TVE reúne Nelson Coelho de Castro, Luciana Pestano, Solon Fishbone, Carlos Panzenhagen, Julia Barth, Egisto Dal Santo, Edu Nascimento e Jimi Joe, com abertura de Tropical Fuzz e Darma, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). Ingressos a partir de R$ 35,00 no Sympla.
21h - Dudu Sperb faz show de pré-lançamento do álbum Elas Por Eles, que busca dar destaque às mulheres compositoras da MPB. No Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). A partir de R$ 35,00 no Tri.RS.
21h - Gelson Oliveira apresenta, em formato voz e violão, músicas que estarão em seu livro com letras, cifras e partituras. No Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Antecipados a R$ 40,00 em cafefonfon.com.br; na hora, R$ 50,00.
21h - A Perfect Sense The Pink Floyd Sound retorna ao Sgt. Peppers (Quintino Bocaiúva, 256) para uma noite celebrando a música, a atmosfera e a história do Pink Floyd. Ingressos a partir de R$ 50,00 no Sympla.
22h - Lendária banda Los Mirlos traz sua cumbia psicodélica ao Opinião (José do Patrocínio, 834), em parceria do Chisme Festival com o Festival Mucho! A partir de R$ 90,00 no Sympla.
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