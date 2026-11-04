Clássico da Tchecoslováquia, 'As Pequenas Margaridas' tem exibição gratuita na Sala Redenção nesta quinta (5)

Nesta quinta-feira (5), às 19h, um clássico do cinema checo será exibido gratuitamente na Sala Redenção da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). As Pequenas Margaridas (1966), da diretora V?ra Chytilová, é um expoente da chamada Nova Onda Tchecoslovaca, que afrontou o sistema político da época e acabou retirado de circulação nos cinemas nacionais. A sessão tem entrada franca e aberta à comunidade.
O longa acompanha duas jovens chamadas Marie, que decidem que, se o mundo está corrompido, elas também podem agir sem regras. Entre encontros com homens mais velhos, refeições extravagantes e brincadeiras cada vez mais destrutivas, as protagonistas desafiam as convenções sociais e os comportamentos esperados das mulheres. Com montagem fragmentada, alternância entre imagens em preto e branco e coloridas, colagens e rupturas com a narrativa convencional, Chytilová transforma a experimentação formal em uma poderosa sátira social. Irreverente, provocador e visualmente inventivo, As Pequenas Margaridas permanece uma das experiências mais singulares do cinema dos anos 1960.
A sessão integra o ciclo Nouvelle Vague e suas influências, iniciativa realizada pelo Clube de Cinema de Porto Alegre em parceria com a Sala Redenção. A atividade é uma ação de extensão universitária e oferece certificados de participação aos inscritos, com possibilidade de aproveitamento de horas complementares para estudantes.
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