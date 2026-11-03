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CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:54

Carol Canabarro lança livro sobre cães resgatados na enchente

Carol Canabarro parte da experiência como voluntária no abrigo de cães de Canoas para escrever 'Sobra de Enchente'.

Carol Canabarro parte da experiência como voluntária no abrigo de cães de Canoas para escrever 'Sobra de Enchente'.

OITO E MEIO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A escritora Carol Canabarro lança o livro Sobra de Enchente nesta segunda-feira (9), durante a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. Às 15h, ela participa, ao lado do escritor Tônio Caetano, do bate-papo Sobra de enchente: Depois do fim, ainda é possível esperançar?, na Sala Vitrine de Lançamento, no Clube do Comércio (Andradas, 1085, 2º andar). Às 16h, encontra os leitores em sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos da Feira. O livro custa R$ 54,00.

A obra nasceu da experiência da autora como voluntária por 75 dias no maior abrigo de cães do mundo, em Canoas, que chegou a abrigar mais de três mil animais resgatados das enchentes de 2024. Carol, que na época morava em Esteio, ajudava a construir as instalações de acolhimento dos animais. Escrita em 2025, a narrativa acompanha Sobra, um cão vira-lata separado do tutor, um homem que trabalha na coleta de recicláveis em Canoas, pela força das águas. Gaúcha radicada em Maceió, Carol foi finalista do Prêmio Lobas 2024 com o romance de estreia, Mirando o gol, acertando as estrelas.

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