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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 07:52

Genaro Galli lança livro sobre estratégia de marcas na Feira do Livro

Genaro Galli apresenta o Brand Strategy Model, método para orientar a construção e a gestão de marcas.

Genaro Galli apresenta o Brand Strategy Model, método para orientar a construção e a gestão de marcas.

FARO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA/DIVULGAÇÃO/JC
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O consultor e professor de MBA Genaro Galli lança nesta quinta-feira (12), às 19h, na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega), o livro Branding Estratégico - Construção de marca na prática. A publicação apresenta o Brand Strategy Model (BSM), método desenvolvido pelo autor para orientar a construção e a gestão de marcas com foco na aplicação prática da estratégia. A obra é voltada a profissionais de marketing e comunicação, gestores, empreendedores e estudantes interessados em estruturar o posicionamento de organizações.

O livro reúne experiências de Galli como professor de escolas de negócios, consultor e pesquisador acadêmico e apresenta projetos desenvolvidos para sete marcas: Hospital Moinhos de Vento, Blow, Timac Agro, Jorge Bischoff, PagBrasil, Suspensys e Lohn Bier. Para o autor, o branding precisa estar integrado às decisões da organização, em vez de se limitar à identidade visual ou à comunicação institucional. PhD nas áreas de estratégia, marketing e branding, Galli é fundador da consultoria Estrategeria e construiu sua trajetória acadêmica em instituições como a ESPM.

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