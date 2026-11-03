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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 17:59

Duas exposições do MARGS entram nos últimos dias em cartaz

A exposição de André Severo reproduz em escala ampliada as paisagens de ondas do mar pintadas por Gustave Courbet.

A exposição de André Severo reproduz em escala ampliada as paisagens de ondas do mar pintadas por Gustave Courbet.

ANDRÉ SEVERO/DIVULGAÇÃO/JC
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS, Praça da Alfândega) anuncia os últimos dias para visitar duas exposições do atual ciclo expositivo. Projeto releitura (1986–1987) - O gesto de ver outra vez, no 2º andar, fica em cartaz até domingo (8), e André Severo - A onda de Gustave Courbet, no 1º andar, até 15 de novembro. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 10h às 19h, com último acesso às 18h. Visitas mediadas devem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

Passados 40 anos, o Projeto releitura é revisitado pela primeira vez em formato de exposição coletiva, com curadoria de Carla Batista, Pedro Osorio e Raul Holtz. A iniciativa, realizada pelo museu entre abril de 1986 e novembro de 1987, promoveu 18 releituras contemporâneas de obras emblemáticas do acervo, feitas por artistas selecionados por chamada pública e apresentadas mensalmente no saguão, sempre em diálogo com a obra original. Na mostra de Severo, com curadoria de Francisco Dalcol, o artista reproduz em escala ampliada as paisagens de ondas do mar pintadas por Courbet nas décadas de 1860 e 1870. Desde 2020, ele recriou mais de 80 dessas pinturas, localizadas em museus, coleções e casas de leilões pelo mundo.

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