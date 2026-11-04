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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 08:07

Estudantes poderão visitar sítio arqueológico no Centro Histórico de Porto Alegre

Escavações no terreno da Riachuelo já revelaram vestígios do cotidiano de antigos moradores do Centro Histórico.

Escavações no terreno da Riachuelo já revelaram vestígios do cotidiano de antigos moradores do Centro Histórico.

SINDBANCÁRIOS POA/DIVULGAÇÃO/JC
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Escolas de Porto Alegre e região podem levar turmas dos ensinos fundamental e médio a um sítio arqueológico em atividade no Centro Histórico (Riachuelo, 661). A iniciativa, desenvolvida pela Archaeos Consultoria em Arqueologia, oferece visitas às escavações, oficinas práticas, rodas de conversa e contação de histórias para introduzir o tema às crianças. Os estudantes conhecem o trabalho dos arqueólogos e participam de atividades que reproduzem etapas da investigação, como pequenos arqueólogos. Também há uma exposição com fotografias das residências e de alguns dos materiais encontrados. Para as escolas que não puderem ir ao terreno, a equipe realiza conversas e oficinas nas próprias instituições. Os agendamentos são feitos com a arqueóloga Vanessa Costa, coordenadora de educação patrimonial da Archaeos, pelo WhatsApp (53) 98412-6116, e moradores da região interessados em conhecer o trabalho também podem marcar visita pelo mesmo contato.

As escavações devem ocorrer até novembro, mas o trabalho de educação patrimonial segue por mais um ano. Entre os materiais encontrados estão fragmentos de louças, vidros de copos, perfumes e medicamentos, uma moeda que pode ser do período imperial, vestígios de um piso e uma estrutura de pedra ligada às fundações de antigas casas. Os achados remetem à ocupação do local no século XIX e ampliam o conhecimento sobre a história do Centro Histórico. O terreno é o mesmo onde será construída a segunda sede do SindBancários, e as escavações, assim como as ações educativas, integram uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a liberação da obra.

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