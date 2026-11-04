Estudantes poderão visitar sítio arqueológico no Centro Histórico de Porto Alegre

Escolas de Porto Alegre e região podem levar turmas dos ensinos fundamental e médio a um sítio arqueológico em atividade no Centro Histórico (Riachuelo, 661). A iniciativa, desenvolvida pela Archaeos Consultoria em Arqueologia, oferece visitas às escavações, oficinas práticas, rodas de conversa e contação de histórias para introduzir o tema às crianças. Os estudantes conhecem o trabalho dos arqueólogos e participam de atividades que reproduzem etapas da investigação, como pequenos arqueólogos. Também há uma exposição com fotografias das residências e de alguns dos materiais encontrados. Para as escolas que não puderem ir ao terreno, a equipe realiza conversas e oficinas nas próprias instituições. Os agendamentos são feitos com a arqueóloga Vanessa Costa, coordenadora de educação patrimonial da Archaeos, pelo WhatsApp (53) 98412-6116, e moradores da região interessados em conhecer o trabalho também podem marcar visita pelo mesmo contato.
As escavações devem ocorrer até novembro, mas o trabalho de educação patrimonial segue por mais um ano. Entre os materiais encontrados estão fragmentos de louças, vidros de copos, perfumes e medicamentos, uma moeda que pode ser do período imperial, vestígios de um piso e uma estrutura de pedra ligada às fundações de antigas casas. Os achados remetem à ocupação do local no século XIX e ampliam o conhecimento sobre a história do Centro Histórico. O terreno é o mesmo onde será construída a segunda sede do SindBancários, e as escavações, assim como as ações educativas, integram uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a liberação da obra.
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