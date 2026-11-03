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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 16:49

Os BlackBagual celebram a obra de Bebeto Alves em apresentação no Grezz

Show reflete sobre a despedida e a permanência da obra de Bebeto Alves, que morreu em 2022

Show reflete sobre a despedida e a permanência da obra de Bebeto Alves, que morreu em 2022

SIMONE SCHLINDWEIN/DIVULGA??O/JC
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Os BlackBagual apresentam o espetáculo Tchau na quarta-feira (4), às 21h, no Grezz (Almirante Barroso, 328), em celebração à obra de Bebeto Alves, que completaria 72 anos nesta data.  Com participações especiais de Humberto Gessinger e Flávio Adonis, o repertório conta com canções dos discos gravados com o músico entre 2003 e 2022. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 80,00, com venda pelo Sympla.

O trio, formado por Rodrigo Rheinheimer, Luke Faro e Marcelo Corsetti, acompanhou Bebeto Alves por cerca de duas décadas, e o próprio artista os chamavam de “minha banda definitiva”. A noite propõe uma reflexão sobre a despedida e a permanência da obra do músico, que, para os BlackBagual, segue viva na música, nos parceiros e no público.

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