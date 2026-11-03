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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 13:15

Planetas & Botões lança o single ‘Plena Calma’ em show no Divina Comédia

Formada na Unisinos há sete anos, a Planetas & Botões lança o single 'Plena Calma' em show na Cidade Baixa.

Formada na Unisinos há sete anos, a Planetas & Botões lança o single 'Plena Calma' em show na Cidade Baixa.

LEANDRO MOCCA/DIVULGAÇÃO/JC
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A banda Planetas & Botões lança o single Plena Calma nesta quarta-feira (4), às 20h, no Divina Comédia (República, 649), com abertura da banda Os Outros. O lançamento é o segundo da banda em 2026 e marca uma nova fase, após a entrada do baterista Pedro DuBois e dos teclados de Adriano Quadros. No repertório, o grupo toca os singles recentes e releituras de ídolos, como David Bowie, Queen, Oasis, Titãs e Skank. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00, com vendas e reservas pelo Lets.events até as 15h do dia do evento, e na hora saem a R$ 35,00.

Formada durante o curso de Produção Fonográfica da Unisinos, há sete anos, a banda reúne Adriano Quadros (teclado), Artur Laste Furlanetto (guitarra e vocal), Henrique Martins (contrabaixo e vocal) e Pedro DuBois (bateria). Já Os Outros é formada por estudantes de Relações Internacionais da UFRGS.

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