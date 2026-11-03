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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 14:37

Cinemateca Capitólio exibe Cinema Kabuki com pintura Kumadori gratuita

O Cinema Kabuki leva às telas espetáculos do teatro japonês, com figurinos elaborados e maquiagem marcante.

O Cinema Kabuki leva às telas espetáculos do teatro japonês, com figurinos elaborados e maquiagem marcante.

SHOTIKU/DIVULGAÇÃO/JC
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A Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) recebe, nesta quarta-feira (4), duas sessões gratuitas de Cinema Kabuki, gênero audiovisual exclusivo da Shochiku, gigante japonesa do entretenimento, que registra espetáculos do tradicional teatro japonês com câmeras de alta performance e os leva às salas de cinema. A programação começa às 17h10min com Migawari Zazen, comédia sobre um lorde mulherengo que finge fazer um retiro de meditação para visitar a amante, e segue às 18h30min com Renjishi, dirigido por Yamada Yoji, sobre um leão pai e seus filhotes, com a célebre dança dos leões. Às 19h30min, a equipe da Shochiku, vinda do Japão, aplica a pintura Kumadori, maquiagem característica do Kabuki, nas mãos do público. A entrada é gratuita.

A exibição integra o projeto JFF Discover Kabuki Tour, iniciativa da Fundação Japão realizada em colaboração com a Shochiku. O ator Nakamura Kanzaburo está nos dois filmes: em Renjishi, contracena com os filhos, Nakamura Kankuro e Nakamura Shichinosuke, e em Migawari Zazen, divide o elenco com Matsumoto Koshiro e Bando Mitsugoro.

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