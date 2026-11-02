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CapaCulturaGeral

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 17:41

Feriadão leva multidão à Feira do Livro, com bancas lotadas, evento de cosplays e escritores internacionais

Primeiros dias da Feira tiveram escritores internacionais, cultura japonesa, oficinas gratuitas e grande público visitando bancas

Primeiros dias da Feira tiveram escritores internacionais, cultura japonesa, oficinas gratuitas e grande público visitando bancas

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Colaborou o repórter Cláudio Isaias

O sol e o calor do feriadão de Finados levou multidões aos corredores da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre nestes quatro primeiros dias. O movimento na Praça da Alfândega foi intenso tanto nos acessos pela rua dos Andradas quanto pela rua General Câmara ou ainda pela rua Caldas Júnior, lotando as 80 bancas de livros instaladas no local.

O bom tempo foi o responsável pelo sucesso de público de acordo com os livreiros. Na editora Besouro Box, a livreira Sônia Cardoso Alves era só alegria com a movimentação de público e com as vendas. "A largada foi sensacional e tomara que continue assim até o final da feira", destaca.

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