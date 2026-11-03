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CapaCulturaMúsica

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:59

João Vicente celebra 60 anos de choro e violão de sete cordas no Multipalco Eva Sopher

O violonista João Vicente celebra seis décadas dedicadas ao choro e ao violão de sete cordas.

O violonista João Vicente celebra seis décadas dedicadas ao choro e ao violão de sete cordas.

JOÃO VICENTE/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O violonista de sete cordas João Vicente celebra seis décadas de vida dedicada ao choro nesta quarta-feira (4), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), com entrada franca. Ele é acompanhado por Elias Barboza, Jonatan Dalmonte, Luis Arnaldo e Guilherme Sanches, instrumentistas de diferentes gerações. O repertório traz parte do álbum instrumental João Vicente - 60 Anos, lançado em agosto de 2026, ao lado de choros tradicionais, como Choro pro Yamandú, composição do próprio violonista, A Lenda, em parceria com Elias Barboza, Papo de Anjo, de Radamés Gnattali, e Arabiando, de Esmeraldino Sales.

Influenciado desde menino por mestres como Jessé Silva, Plauto Cruz e o tio Horácio Ibanez, João criou ao lado de Rogério Piva e Giovanni Berti o Trio Fugata, com o qual consolidou sua linguagem no violão de sete cordas e influenciou gerações na música instrumental porto-alegrense. A apresentação integra o Musical Évora, que promove encontros gratuitos às quartas-feiras úteis, às 12h30min, no complexo cultural.

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