Mostra celebra a multiplicidade do cinema negro na Sala Redenção

A Sala Redenção, no campus Centro da UFRGS (Engenheiro Luiz Englert, 333), apresenta desta terça-feira (3) a 17 de novembro, com entrada gratuita, a mostra A harmonia cósmica do sim, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra. A seleção celebra a potência estética, crítica e política do cinema negro e toma o nome de uma formulação do pensador Frantz Fanon, de que o ser humano é "um sim vibrando com as harmonias cósmicas". A mostra tem apoio da Vitrine Filmes, do Sesc e da Filmes de Plástico.
Um dos destaques é a homenagem à cineasta cubana Sara Gómez, com os filmes De certa maneira (1977), primeiro longa de ficção dirigido por uma mulher cubana, e o documentário Uma ilha para Miguel (1968). A programação inclui ainda Ventos de agosto (2014), de Gabriel Mascaro, e Kasa Branca (2024), de Luciano Vidigal, além de Nosso segredo, de Grace Passô, e Djon África, de João Miller Guerra e Filipa Reis.
Programação completa
Ventos de agosto (Gabriel Mascaro, 2014, 77 min, 16 anos)
03/11, terça-feira, às 16h
18/11, quarta-feira, às 19h
De certa maneira (Sara Gómez, 1977, 73 min, 12 anos) + Uma ilha para Miguel (Sara Gómez, 1968, 20 min, 10 anos)
03/11, terça-feira, às 19h
09/11, segunda-feira, às 16h
Nada (Gabriel Martins, 2017, 27 min, livre) + Rapsódia para o homem negro (Gabriel Martins, 2015, 24 min, 14 anos)
04/11, quarta-feira, às 16h
16/11, segunda-feira, às 19h
Nosso segredo (Grace Passô, 2026, 108 min, 14 anos)
04/11, quarta-feira, às 19h
10/11, terça-feira, às 16h
Djon África (João Miller Guerra e Filipa Reis, 2018, 96 min, 12 anos)
05/11, quinta-feira, às 16h
12/11, quinta-feira, às 19h
Kasa Branca (Luciano Vidigal, 2024, 95 min, 16 anos)
11/11, quarta-feira, às 16h
17/11, terça-feira, às 19h