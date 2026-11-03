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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:09

Beabah! debate o Plano Nacional do Livro e Leitura na Feira do Livro

As bibliotecas comunitárias da Beabah! atuam na promoção da leitura em territórios periféricos do Rio Grande do Sul.

As bibliotecas comunitárias da Beabah! atuam na promoção da leitura em territórios periféricos do Rio Grande do Sul.

ANA KAROLINY DUTRA MOLL/DIVULGAÇÃO/JC
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A Beabah! - Rede de Bibliotecas Comunitárias do RS promove nesta quarta-feira (4), às 17h30min, na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega), a mesa de debates Mobiliza PNLL: O Plano Nacional do Livro e Leitura na prática das Bibliotecas Comunitárias gaúchas. Voltada a profissionais e estudantes do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, a atividade busca aproximar as diretrizes do PNLL das práticas desenvolvidas nos territórios, considerando os desafios e as possibilidades das bibliotecas comunitárias na democratização do acesso aos livros.

Criada em 2008, a Beabah! atua pela democratização do acesso ao livro, à leitura e à cultura em territórios periféricos do Estado e reúne hoje 15 bibliotecas comunitárias em cinco municípios gaúchos. A rede integra a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e a iniciativa Periferia Brasileira de Letras, da Fiocruz. 

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