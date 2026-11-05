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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 08:19

Sessão Vagalume exibe ‘A Invenção de Hugo Cabret’ na Cinemateca Capitólio

Dirigido por Martin Scorsese, 'A Invenção de Hugo Cabret' acompanha um menino órfão que vive em uma estação de trem de Paris.

Dirigido por Martin Scorsese, 'A Invenção de Hugo Cabret' acompanha um menino órfão que vive em uma estação de trem de Paris.

PARAMOUNT PICTURES/DIVULGAÇÃO/JC
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A Sessão Vagalume exibe o longa A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, no sábado (6) e no domingo (7), às 15h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085). O filme, vencedor de cinco Oscars, será apresentado em versão dublada, para unir pais e filhos, com classificação livre, e os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). As sessões integram a mostra A Invenção do Cinema, que celebra os 130 anos da primeira sessão de cinema em Porto Alegre.

A trama se passa em 1931 e acompanha Hugo, menino órfão que vive escondido em uma estação de trem de Paris e tenta consertar uma máquina de aparência humana para desvendar uma mensagem oculta. A Sessão Vagalume foi lançada em 2019 pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, da Prefeitura de Porto Alegre e da UFRGS, e leva sessões infantis à grade da Cinemateca, sempre no primeiro fim de semana do mês e com ingressos populares.

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