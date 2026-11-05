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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 14:32

Sandra Sá apresenta show com clássicos da carreira no Sesc Canoa

Sandra Sá revisita no palco sucessos que atravessam a MPB, o soul, o samba e o funk.

Sandra Sá revisita no palco sucessos que atravessam a MPB, o soul, o samba e o funk.

REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora Sandra Sá se apresenta na sexta-feira (6), às 20h, no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340 - Canoas), dentro da programação do Circuito Sesc de Música. O show, com direção da própria artista, percorre a MPB, o soul, o samba e o funk, e reúne sucessos como Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, Bye Bye Tristeza e Olhos Coloridos. Os ingressos custam a partir de R$ 36,00, pelo site do Sesc/RS.

Dona de um timbre marcante e de uma trajetória consolidada na música brasileira, Sandra Sá leva ao palco um repertório que valoriza a interpretação e a personalidade da cantora, marcado por emoção, ritmo e brasilidade.

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