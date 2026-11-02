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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:02

72ª Feira do Livro: veja a programação de terça (3) a sexta-feira (6)

Feira do Livro tem entrada gratuita e atividades em diferentes espaços do Centro Histórico

Feira do Livro tem entrada gratuita e atividades em diferentes espaços do Centro Histórico

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Após um primeiro fim de semana movimentado, a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre segue na Praça da Alfândega até 15 de novembro, das 10h às 20h, com programação gratuita. Nesta terça-feira (3), o Teatro Petrobras Carlos Urbim recebe, às 18h, o espetáculo Luiz Coronel Poeta e Compositor. Na quarta-feira (4), Guaíra Soares apresenta Noel, o poeta da Vila, e, na sexta-feira (6), Rita Von Hunty lança Formas de narrar um corpo, ambos às 18h. Entre as sessões de autógrafos da semana estão as de Sergio Faraco e Tailor Diniz, na quinta-feira (5), e as de Wander Wildner e Hamilton Vaz Pereira, na sexta-feira (6).

Na sexta (6), a programação paralela da Feira inclui a 4ª edição do Ciclo Preto Sou, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), das 10h às 21h30min, com colóquios, rodas de conversa, oficinas, feira de empreendedorismo, autógrafos coletivos e apresentações artísticas ligadas à cultura e à literatura negras. A programação completa está no site da Feira.

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