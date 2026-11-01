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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 16:45

Feira do Livro lota em domingo de sol e no meio do feriadão em Porto Alegre

Corredores de bancas de livros ficaram lotados pelo público na Praça da Alfândega

Corredores de bancas de livros ficaram lotados pelo público na Praça da Alfândega

ANDRESSA PUFAL/ESPECIAL/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O primeiro domingo da Feira do Livro de Porto Alegre registrou movimentação intensa. O dia quente e ensolarado no meio do feriadão de finados trouxe uma multidão de visitantes que lotaram os corredores do evento.

Segundo os livreiros, os feriadões nunca decepcionam em trazer grandes públicos para as bancas, que ficarão na Praça da Alfândega até o dia 15 de novembro. Alguns estandes já registram recordes de vendas, como conta Claudia Kras, responsável pela banca da Edelbra, que comemora os números de sábado (31 de outubro).

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