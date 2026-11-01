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CapaCulturaAcontece

Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 15:00

Workroom une inglês e arte drag em noite de conversação de Halloween

A edição de Halloween do Teach Me As a Drag mistura conversação em inglês, arte drag e brincadeiras temáticas.

A edição de Halloween do Teach Me As a Drag mistura conversação em inglês, arte drag e brincadeiras temáticas.

DUDA MOYSÉS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Workroom (Vicente da Fontoura, 1619), espaço cultural e de entretenimento LGBTQIAPN+ de Porto Alegre, promove nesta segunda-feira (2), a partir das 17h, a segunda edição do Teach Me As a Drag, desta vez com tema de Halloween. A atividade é gratuita, mediante preenchimento do formulário, e o público é convidado a comparecer fantasiado. O projeto transforma o bar em um ambiente de imersão no inglês, com cardápio, atendimento, jogos, desafios e dinâmicas de conversação para diferentes níveis, em uma proposta de praticar o idioma sem a pressão de uma aula tradicional. 

O Teach Me As a Drag é conduzido pelas professoras Mariana Alves, que dá vida à drag Donnatela Calabouço, e Maria Eduarda Moysés, a Mrs Calabouço. A ideia surgiu da experiência de Guilherme Galvão, um dos sócios da Workroom, durante um intercâmbio em Dublin, na Irlanda, onde conheceu encontros para estrangeiros praticarem o idioma local. A proposta é criar um ambiente em que errar faça parte do aprendizado.

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