Fórum RS Criativo reúne gestores e pesquisadores da economia criativa na PUCRS

O Fórum RS Criativo
acontece nesta terça-feira (3)
, no Teatro do Prédio 40 da PUCRS
(Ipiranga, 6681), com credenciamento a partir das 8h
e programação das 9h às 18h30min
. A participação é gratuita
, mediante inscrição pelo Sympla, com vagas limitadas, e o evento tem transmissão ao vivo pelo canal RS Criativo no YouTube, com intérprete de Libras. Ainda haverá transporte gratuito
em oito ônibus, com saída de Bagé, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Xangri-Lá, com reservas e horários de embarque em linktr.ee/pdr.industriacriativa
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O fórum marca a conclusão do projeto Planos de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa (PDR-IC)
, com planos para nove regiões do estado
, e traz o lançamento da Revista RS Criativo
. Entre os convidados estão Paula Trujillo
e Conrado Uribe
, da Conexiones Creativas
, que falam sobre cidades e territórios criativos, e o artista Hique Gomez
, cocriador de Tangos e Tragédias
, que encerra o evento. Os planos devem ser disponibilizados ao público na primeira quinzena de dezembro.Programação completa
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8h – Credenciamento e café de boas-vindas
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9h – Cerimônia de abertura, com o lançamento dos Planos de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa e da Revista RS Criativo
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10h – Palestra "Conexões entre territórios criativos e desenvolvimento regional", com Paula Trujillo e Conrado Uribe
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11h – Palestra "O percurso metodológico de planos para o desenvolvimento regional", com os professores Cristiano Max, Felipe Adam, Marsal Ávila Alves Branco, Tracy Freitas e Pereira Pinheiro (mediação)
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12h – Intervalo para almoço
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14h – Palestra "A intersecção entre cultura, políticas públicas e turismo criativo para o desenvolvimento regional", com os professores Elias Mediotte, Luciana Guilherme e Hiparcio Stoffel (mediação)
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15h30 – Parada para o café
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16h – Painel dos COREDEs, com Henrique Bertosso, José Cláudio Lourega Reis, Selma Vilela e mediação do professor Deivid Schu
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17h30 – Palestra "Trajetória criativa", com Hique Gomez
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18h15 – Encerramento