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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 10:45

MAC RS inaugura Estação dos Bondes com sala para neurodivergentes

Os dois bondes restaurados preservam as cores e as características externas originais e ganham novos usos como espaços de cultura.

Os dois bondes restaurados preservam as cores e as características externas originais e ganham novos usos como espaços de cultura.

ALINE COSTA/DIVULGAÇÃO/JC
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O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS) inaugura nesta quinta-feira (5), às 11h, a Estação dos Bondes, no pátio do museu, no 4º Distrito (Comendador Azevedo, 256, Floresta). Os dois veículos da década de 40 foram restaurados e passam a abrigar exposições, oficinas e encontros. Um deles recebe uma sala multissensorial voltada ao acolhimento de pessoas neurodivergentes, com iluminação suave, texturas, sons tranquilos e recursos interativos, distribuídos em três setores para crianças, jovens e adultos. A visitação é gratuita, de terça a sexta-feira, das 12h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Os bondes chegaram na capital em 1946 e faziam parte do transporte público até 1970, antes de serem doados ao museu pela Secretaria da Segurança Pública. A estação também integra o programa Estação Vizinhança, que convida entidades e coletivos do 4º Distrito a ocupar os espaços, e a sala multissensorial faz parte do eixo de acessibilidade do projeto Do lixo à arte.

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