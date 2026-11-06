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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 10:11

Márcio Pinheiro lança livro sobre os Mandarins, dirigentes que mudaram o Internacional

Em Os Mandarins, Márcio Pinheiro mostra como o planejamento passou a orientar o Internacional a partir da inauguração do Beira-Rio, em 1969.

Em Os Mandarins, Márcio Pinheiro mostra como o planejamento passou a orientar o Internacional a partir da inauguração do Beira-Rio, em 1969.

MÁRCIO PINHEIRO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O jornalista Márcio Pinheiro lança o livro Os Mandarins: o poder jovem que mudou a história do Internacional (Editora AGE) com sessão de autógrafos neste sábado (7), a partir das 17h, no Pavilhão de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega). A obra, de 192 páginas, custa R$ 120,00 e está em pré-venda na livraria virtual da editora. O livro recupera a história do grupo de jovens dirigentes apelidados de Mandarins, que, a partir de 1969, ano de inauguração do Beira-Rio, passou a influenciar os rumos do clube ao defender planejamento, método e continuidade para construir uma cultura vencedora.

Nascido em Porto Alegre, em 1967, Pinheiro é autor de Esse tal de Borghettinho, Rato de redação - Sig e a história do Pasquim, finalista do Prêmio Jabuti, e de O que não tem censura nem nunca terá: Chico Buarque e a repressão artística na ditadura militar.

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