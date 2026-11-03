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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 12:19

La Negra Ana Medeiros celebra 30 anos de carreira com homenagem a Mercedes Sosa

Ana Medeiros celebra 30 anos de carreira em espetáculo que reúne flamenco e o repertório de Mercedes Sosa.

Ana Medeiros celebra 30 anos de carreira em espetáculo que reúne flamenco e o repertório de Mercedes Sosa.

FÁBIO ZAMBOM/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A bailarina Ana Medeiros, expoente do flamenco negro no Brasil, apresenta nesta quarta-feira (4), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), o espetáculo Gracias a la Vida: La Negra Baila La Negra - 30 anos de carreira. A montagem revisita o legado da cantora Mercedes Sosa em releituras “aflamencadas”, com cerca de 50 bailarinas da Cia de Arte e do Centro de Formação La Negra Ana Medeiros, além da participação especial da Cia de Arte Cadica. A trilha é executada ao vivo por uma banda com Elisa Terra, Helena de Los Andes e Daniel Debiagi (voz), Ale Palma e Pablo Vares (guitarra flamenca), Maryanne Francescon (gaita), Rafael Mello (cajon) e Pedro Borghetti (bombo leguero). Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 100,00, à venda no site do Theatro São Pedro.

O espetáculo marca as três décadas de trajetória de Ana, que assina direção-geral, coreografia, figurino e identidade visual, com direção artística de Everson Silva e direção musical de Tamiris Duarte Baile.

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