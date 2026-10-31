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Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 13:38

Primeiro sábado da Feira do Livro registra movimento intenso na Praça da Alfândega

Sábado é de movimentação na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre

Sábado é de movimentação na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O segundo dia da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre neste sábado (31) foi de movimento intenso de público na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da cidade. A primeira hora de funcionamento foi marcada por corredores lotados. Os livreiros atribuíram a grande circulação de pessoas ao dia ensolarado e à temperatura agradável.

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