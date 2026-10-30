Feira do Livro terá espaço em homenagem aos 120 anos de Mario Quintana

O Espaço Expositivo Mario Quintana 120 anos, instalado na Praça da Alfândega, entre o Memorial do Rio Grande do Sul e o Santander Cultural, vai oferecer durante a Feira do Livro mais de 60 atividades culturais gratuitas promovidas pelo Sesc/RS e pelo Senac-RS. As ações são inspiradas no universo do poeta, a agenda aproxima a literatura de diferentes linguagens, como música, teatro, poesia, tecnologia e turismo. A agenda completa dos primeiros dias pode ser conferida ao fim da matéria.
Entre os destaques do primeiro fim de semana estão o show Camila Canta Quintana, em que a cantora e compositora Camila Balbueno combina poemas musicados e canções autorais inspiradas no universo poético do escritor; a palestra literária de Guto Leite, poeta, compositor e professor de Literatura Brasileira da Ufrgs, que propõe uma viagem pela vida e obra de Quintana, explorando a sensibilidade, a modernidade e a presença de Porto Alegre em seus versos; e a palestra-show O Menino que Conhecia o MC Quintana, na qual o rapper e escritor Chiquinho Divilas aproxima a poesia da cultura hip-hop por meio de falas, poemas declamados, rap autoral e interação com o público. A proposta convida a redescobrir Quintana como um "MC do seu tempo”, destacando a ironia e o olhar sensível do poeta sobre a vida.
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