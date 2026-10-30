Troféu Eva Sopher homenageia dez personalidades que fortalecem a cultura de Porto Alegre; Veja nomes

Em cerimônia realizada na noite de quinta-feira (29), dez personalidades que impulsionam a cena cultural de Porto Alegre foram homenageadas com o Troféu Eva Sopher. O evento aconteceu no Teatro Simões Lopes Neto e premiou a artista e gestora cultural Adriana Boff, os diretores teatrais Dilmar Messias, Jezebel de Carli e Patricia Fagundes, o historiador Francisco Marshall, os jornalistas Juarez Fonseca e Juliana Bublitz, a cantora e compositora Loma Solaris, e os professores Luís Augusto Fischer e Ricardo Barberena.
Além da premiação, a noite ainda contou com apresentações musicais de três duplas de mulheres gaúchas. Kiti Santos e Marisa Rotenberg apresentaram trechos do espetáculo Aos trancos e barrancos. Adriana Deffenti e Bruna Paulin levaram ao palco parte do baile-show da Banda das Ovelhas Desgarradas, reunindo hits nacionais e internacionais. Já Simone Rasslan e Madalena Rasslan apresentaram o repertório do espetáculo Casa, em uma performance sensível que une mãe e filha.
Criado em 2018, ano do falecimento de Eva Sopher, o Troféu, além de reconhecer o trabalho de quem fortalece a cultura da cidade, presta homenagem à trajetória da empreendedora cultural que esteve à frente do Theatro São Pedro por mais de 40 anos e foi responsável pela idealização do complexo cultural que hoje leva seu nome, o Multipalco Eva Sopher.
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