Discoteca Nato Henn tem audições gratuitas de trilhas sonoras de terror neste sábado (31)

A Discoteca Pública Natho Henn promove neste sábado (31), das 17h às 19h, uma edição especial de Halloween do projeto Sessão Vinil. Dedicada às trilhas sonoras que marcaram o cinema de horror, suspense e thriller, a atividade convida o público a uma experiência de imersão no universo da música e da tensão cinematográfica na Sala Paulo Moreira, localizada no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O encontro integra a programação gratuita de Halloween da CCMQ, é aberto a todos os públicos e não exige inscrição prévia.
A curadoria da seleção de discos e a discotecagem ao vivo ficam a cargo da DJ, produtora musical e pesquisadora Angela Sangue, cuja pesquisa artística é voltada às artes experimentais e à produção musical dissidente de diversas regiões do mundo. O repertório reunirá obras marcantes de produções consagradas como Laranja Mecânica (1971), O Exorcista (1973), Tubarão (1975) e The Rocky Horror Picture Show (1975). A iniciativa conta ainda com o suporte do setor Educativo da CCMQ, promovendo uma abordagem pedagógica sobre a construção das atmosferas sonoras no cinema.
O projeto Sessão Vinil realiza audições públicas periódicas utilizando acervos históricos mantidos pela Discoteca Pública Natho Henn para aproximar a comunidade de diferentes gêneros e movimentos da música em vinil.
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