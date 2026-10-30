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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 10:45

Livro do primeiro cronista de Porto Alegre terá distribuição gratuita em evento na Feira do Livro

Reedição gratuita destaca memórias de Antônio Álvares Pereira Coruja sobre a Porto Alegre do século XIX e tem lançamento neste sábado (31)

Reedição gratuita destaca memórias de Antônio Álvares Pereira Coruja sobre a Porto Alegre do século XIX e tem lançamento neste sábado (31)

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Considerado a pedra fundamental da cronística em Porto Alegre, o livro Antigualhas: reminiscências de Porto Alegre, escrito por Antônio Álvares Pereira Coruja, ganha uma nova edição comemorativa lançada durante a 72ª Feira do Livro. O evento de lançamento ocorre neste sábado (31), às 18h30min, na Galeria Xico Stockinger, localizada no subsolo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com bate-papo entre o escritor Eduardo Bueno (Peninha) e o professor Luís Augusto Fischer.

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