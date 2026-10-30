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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 14:14

Pátio 24 reúne corrida temática, Feira Incomum e caça aos doces em sábado de Halloween

Corrida de Halloween, caça aos doces e atrações gratuitas marcam o Dia das Bruxas no Patio 24

Corrida de Halloween, caça aos doces e atrações gratuitas marcam o Dia das Bruxas no Patio 24

ANSELMO CUNHA/DIVULGAÇÃO/JC
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O Pátio 24 (Rua 24 de Outubro, 1,454) realiza neste sábado (31), a partir das 11h, uma programação gratuita de Halloween com atrações para toda a família no bairro Auxiliadora. A área de convivência do mall receberá brinquedos infláveis, cama elástica, jogos, camarim fashion, pintura facial e oficina temática voltada às crianças

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