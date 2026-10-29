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CapaCulturaObtuário

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 17:44

Morre Patrick Stewart, ícone de Star Trek e X-Men

A nota informou que ele passou os últimos momentos cercado por música ao vivo, orações, lágrimas e risadas

A nota informou que ele passou os últimos momentos cercado por música ao vivo, orações, lágrimas e risadas

Michael Tran / AFP / JC
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Laura Richa
Laura Richa
O ator britânico Patrick Stewart morreu na quarta-feira (28), aos 86 anos, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por interpretar o capitão Jean-Luc Picard, na série "Star Trek", e o Professor Xavier, na franquia "X-Men", ele teve a morte anunciada nesta quinta-feira (29), em uma publicação nas redes sociais.

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