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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:33

Livro que explora lendas porto-alegrenses e religiosidade de matriz africana tem lançamento na Livraria Taverna

Livro foi escrito por Taiasmin Ohnmacht e tem ilustrações de Mitti Mendonça

Livro foi escrito por Taiasmin Ohnmacht e tem ilustrações de Mitti Mendonça

Feijão/Divulgação/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O livro Cartas para uma professora, da escritora e psicanalista Taiasmin Ohnmacht com ilustrações de Mitti Mendonça, tem pré-lançamento nesta quinta-feira (29), na Livraria Taverna, em Porto Alegre. 

A história se passa na capital gaúcha e é narrada pelo adolescente João Francisco e por sua professora, Jussara. As correspondências que a professora recebe do estudante revelam a história de dois adolescentes convocados por forças misteriosas, saindo do bairro Restinga e percorrendo diversas vizinhanças da cidade. O que a princípio parece ser uma busca pela figura paterna transforma-se na descoberta da necessidade coletiva de reencantar uma cidade.

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