Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:00

Exposição com mais de 400 itens de Elvis Presley abre em Porto Alegre

MG vermelho usado no filme Feitiço Havaiano (Blue Hawaii), de 1961, está entre os objetos de cena da mostra

MG vermelho usado no filme Feitiço Havaiano (Blue Hawaii), de 1961, está entre os objetos de cena da mostra

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Joana Luna Camargo
Elvis Presley tinha a mala pronta para a turnê seguinte, mas morreu em 16 de agosto de 1977, no dia em que deveria partir em viagem. Dentro dela estão os lenços que costumava entregar aos fãs nos shows. Quase cinco décadas depois, a mala está em Porto Alegre, na exposição Elvis The Exhibition - Direto de Graceland, que abre nesta sexta-feira (30), às 14h, no Multiverso Experience, no Cais Embarcadero (Mauá, 1050).

A mostra reúne mais de 400 itens originais dos arquivos de Graceland, em salas que não seguem ordem cronológica e passam do anuário escolar e do uniforme militar às roupas de palco, ao cinema e à vida pessoal do cantor, com a Ferrari Dino GT4 de 1975. Os ingressos, a partir de R$ 70,00, estão à venda na Bilheteria Digital.

Notícias relacionadas